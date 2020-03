Giornalista del Tg3 Calabria contagiato. Gli auguri di pronta guarigione di Russo

Fra i contagiati di oggi anche un collega, giornalista della sede regionale della RAI

Tra i nuovi casi positivi al Coronavirus in Calabria segnaliamo purtroppo anche la presenza di un collega, giornalista della sede regionale della RAI. Tutti i giornalisti della sede cosentina sono stati posti in quarantena e le edizioni del Tg delle 14 e delle 19e30 verranno trasmesse in esterna, dal cortile della RAI. Ci associamo agli auguri di pronta guarigione rivolti al collega da Tonino Russo, Segretario generale Cisl Calabria, vicino a tutti i lavoratori dalle sede regionale RAI.

«Sono vicino, insieme a tutta la Cisl calabrese, ai lavoratori della Sede regionale Rai, che stanno personalmente facendo esperienza dell’emergenza vissuta dalla Calabria insieme al resto del Paese e, possiamo ormai dire, all’Europa e al mondo intero. Auguro a tutti – direzione, redazione, personale amministrativo – e, in modo particolare, al giornalista che ha subito il contagio, di uscire al più presto da questa fase difficile e di riprendere un lavoro prezioso e di fondamentale importanza per la comunità calabrese».

