Covid, Gino Strada da domani in Calabria per superare emergenza

Il medico ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile

«Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno».

Così Gino Strada sulla sua pagina social ufficiale.

È molto probabile però che l’accordo non si chiuderà sulla reggenza del commissariamento della sanità. Quella partita resta apertissima nel governo.

Sicuramente il fondatore di Emergency da domani sarà nella nostra regione per tentare di mettere ordine nell’emergenza sanitaria contingente. Quella del Covid.

