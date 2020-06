Centenario Gianni Rodari, Corigliano Rossano ottiene il patrocinio del Garante regionale per l’Infanzia

Ideato concorso per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’illustre scrittore

L’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano Rossano Donatella Novellis, esprime con il Sindaco Flavio Stasi, soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti da #100RodariInCoRo, concorso ideato per celebrare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari rivolto ed accolto con entusiasmo dai più piccoli ed attraverso il quale Corigliano -Rossano si inserisce nel circuito di eventi nazionali dedicati all’illustre Scrittore. Il concorso ha infatti ottenuto il prestigioso patrocinio del Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, Antonio Marziale. Un traguardo che premia il percorso che l’Amministrazione Comunale continua a promuovere per creare opportunità ed occasioni che siano da stimolo alla lettura e alla creatività, come chiave di crescita, dal basso, per l’intera comunità. La Novellis coglie l’occasione per ringraziare insegnanti, i bambini e le bambine per l’impegno profuso, sotto l’indirizzo dei dirigenti scolastici. L’iniziativa promossa in collaborazione con la casa editrice Coccole Books gode già del patrocinio del Comune di Omegna, città natale di Gianni Rodari. La giuria sarà presieduta dal professore Walter Fochesato.

Sono più di 100 le filastrocche, frutto dell’estro dei piccoli scrittori in erba che si sono messi in gioco per sperimentare l’esercizio letterario intorno alle due sole parole, gatto e sapone. Un’infinità di storie, farcite di fantasia, peripezie e lieto fine divertenti, tra scatti di un felino che sarà stato forse rappresentato dai colori più bizzarri alle prese, chissà, con le bolle di sapone. – Dall’Istituto Comprensivo A. Amarelli all’Istituto Don Bosco, dall’I.C.Rossano 1 all’I.C. A. Tieri, dall’I.C. Erodoto ai Comprensivi Rossano 2 e Rossano 3. Sono, queste, le scuole di provenienza delle numerosissime classi che hanno partecipato al Concorso. Hanno risposto tutti gli istituti comprensivi cittadini.

IL REGOLAMENTO

La composizione del testo deve essere sotto forma di filastrocca, in 8 versi distribuiti in due strofe. Le opere dovranno essere inedite ed originali. Sapone e gatto. È, questo, il binomio fantastico di Gianni Rodari che dovrà essere usato all’interno della composizione. Quella più votata dalla giuria diventerà il manifesto ambientale dei ragazzi della nostra città e dopo essere stata tradotta in segni e disegni da un noto illustratore per ragazzi, sarà diffusa presso gli uffici e le scuole di Corigliano-Rossano come poster e cartoline. Le filastrocche vanno inviate a info@coccolebooks.com. Nell’oggetto va indicato Concorso Filastrocca Giornate Rodariane. I termini per le proposte individuali scadono martedì 30 giugno.

