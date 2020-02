Le situazioni di disagio e di criticità, in cui versano i due Ospedali di Corigliano Rossano, sembrano essere arrivate in un punto di non ritorno. Ciò che è successo la scorsa notte, quella fra 3 e 4 febbraio, come riportato dalla Gazzetta del Sud, va in questa direzione, ovvero di un viaggio nel cuore della notte più buia di un diritto alla salute che non esiste. Siamo al Nosocomio “Giannettasio” di Rossano ed una donna, nel pronto soccorso, ha dovuto passare la notte su di una carrozzella. Motivo? Mancanza di posti letto e, persino, di barelle. Ad aggiungersi alla carenza di personale, che è ormai una mannaia per la sanità pubblica dell’alto Ionio cosentino, bisogna aggiungere anche le assenze di personale medico dovute al normale periodo di influenza.

