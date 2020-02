Gianluca Gallo incontra il suo elettorato di Corigliano Rossano

Domani, 7 febbraio, a poco meno di due settimane dalle elezioni che hanno decretato il nuovo consiglio regionale, Gianluca Gallo incontrerà gli elettori e gli amici di Corigliano Rossano. A comunicarlo è il circolo bizantino che ha supportato l’approdo dell’ex Sindaco di Cassano all’Ionio a Palazzo Campanella, raggiunta grazie ai 12053 consensi ottenuti. Giandomenico Federico, Gregorio Castagnaro, Francesco Naccarato, Antonio Galluzzi e Pietro Pizzuti saluteranno il neo consigliere regionale e come fanno sapere: «verrà confermato il sostegno anche per il futuro che lo vedrà certamente impegnato in incarichi di prestigio nella giunta targata Jole Santelli prima donna Governatrice della Calabria».

