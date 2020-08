Giandomenico Ventura sarà candidato a sindaco di Pietrapaola

Giandomenico Ventura comunica ufficialmente la sua candidatura a sindaco nelle prossime elezioni amministrative

«Mi conoscete tutti, ho sempre cercato di portare avanti i valori del rispetto, dell’amicizia, dell’onestà e l’impegno verso la nostra comunità». Inizia così il video messaggio apparso ieri sera sui social attraverso cui comunica la sua candidatura alle elezioni previste il prossimo settembre nel comune di Pietrapaola.

Giandomenico Ventura, già delegato esterno di maggioranza alla Comunità Montana per il Comune Pietrapaola dal 1990 al 1993, ha ricoperto per lo stesso comune anche il ruolo di Assessore Comunale dal 1993 al 1997 e per dieci anni, dal 2002 al 2012, è stato Sindaco di Pietrapaola.

Oggi decide di accettare questa ennesima sfida perché – come dichiara – «da più parti sollecitato» ad affrontare un «momento politico, sociale ed economico molto difficile e molto delicato non solo per la comunità di Pietrapaola ma per il Paese ed io – continua – non sono il tipo che si tira indietro quando è chiamato a difendere gli interessi e le sorti di una comunità che amo». Ventura, infine, afferma di essere convinto che «con l’impegno di tutti la comunità di Pietrapaola potrà continuare a crescere».

Nei prossimi giorni sarà definita la squadra che accompagnerà il candidato sindaco Giandomenico Ventura nell’imminente campagna elettorale. La lista “Insieme per Crescere” dovrà essere presentata entro il 22 agosto mentre il voto è previsto il prossimo 21 settembre.

Grande entusiasmo sui social – strumento scelto dal candidato per ufficializzare la propria candidatura – dove in poche ore la pagina Facebook “Pietrapaola – Insieme per Crescere” ha ottenuto diverse centinaia di like e di condivisioni. Segno tangibile, questo, dell’esperienza politica che gli è riconosciuta e del buon legame che Giandomenico Ventura ha instaurato con la sua comunità ma anche con il territorio.

