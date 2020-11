Genitori contro le chiusure delle scuole: «Difendiamo il diritto all’istruzione e alla sanità pubblica»

Pacifica e ordinata la manifestazione svoltasi questa mattina davanti la scuola elementare di Monachelle: «Responsabilità palesi della politica»

Questa mattina, davanti alla Scuola Primaria di Monachelle nell’area urbana di Rossano, si è svolto un sit-in di protesta organizzato dai genitori dell’Istituto. Al centro della combutta la chiusura voluta da due ordinanze; la prima firmata dal Sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e la seconda, che risale alle ultime ore, decretata dal Presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Il diritto all’istruzione – spiega una delle mamme Elvira Malomo – ci viene negato per via di una Sanità praticamente inesistente. Oggi manifestiamo contro un’ordinanza comunale e regionale che sospende le attività didattiche in presenza».

I genitori, a ragion veduta, si chiedono il perché di queste chiusure: «Viviamo in Calabria con un diritto alla salute fatiscente per colpa di una politica nazionale e regionale che è stata capace di annullare e annientare la sanità pubblica per implementare quella privata. Noi – continua Malomo – non siamo più disposti di stare a guardare. Se dovesse servire questa è solo la prima di tante altre manifestazioni».

