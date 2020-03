Generazione Coronavirus: le legge è davvero uguale per tutti

Dalla cultura, alla Serie A, alla NBA, passando per le star di Hollywood e la F1: ecco tutti i personaggi famosi che hanno contratto il virus

DI MARTINA CARUSO

Prima cadeva la pioggia. Ora, in un piacevolissimo caldo primaverile risuona l’eco «Co-ro-na-vi-rus», nel silenzio spettrale della città.

Un momento che ci obbliga a cambiare le nostre abitudini, ci nega molti piaceri del nostro tempo: dalla libertà di muoversi a qualsiasi tipo di momento ludico-ricreativo.

Il sacrificio richiesto è molto alto, ma quello che si sta diffondendo in questi giorni, non conosce limiti di nessun genere e colpisce senza curarsi di cariche e ruoli.

Anzi, per alcuni, questo potrebbe essere un pericolo di contagio maggiore.

Non poteva che comunicare, in una società 2.0, la propria positività attraverso i social, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e, di conseguenza, di essersi messo in quarantena.

Dai politici, ai giornalisti come Nicola Porro, e non solo… il Coronavirus ci ha tolto definitivamente anche il piacere dei 90 minuti sul prato verde, trasformando la Serie A in una prigione: dopo Rugani della Juventus, è risultato positivo al coronavirus Manolo Gabbiadini della Sampdoria.

Rimbalza anche all’estero, in Premier League, con l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteka che annuncia la sua positività.

Ma il virus non ha degli avversari preferiti, né location ottimali in cui poter agire in libertà, anzi, riesce a sconvolgere sceneggiature e rubare il ruolo ai veri protagonisti del film, così com’è accaduto in Australia a Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. Tra un brivido e l’altro, passando per i box, non curante della velocità consentita, il virus “contagia” anche i box della F1; la sua forza è talmente feroce che riesce a far chinare, fino a chiedere «scusa», un gigante dell’NBA Rudy Gobert.

Vorremmo tanto mettere un punto a quest’elenco, ma anche la cultura ne rimane ferita con lo scrittore Luis Sepulveda, grave ma in miglioramento.

Commenta

commenti