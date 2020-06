Gemma Cavallo: «Il Covid-19 sia un’esperienza per costruire il futuro»

I sentiti auguri dell’assessore all’istruzione Gemma Cavallo ai maturandi: «Siete il meglio che oggi la nostra comunità offre al mondo»

Che sia questo il momento giusto per la vera ripartenza. Stamattina i portoni delle scuole hanno riaperto i battenti dopo tre lunghi mesi di chiusura forzata. Settimane in cui è mutato tutto il nostro modo di vedere il mondo, durante le quali abbiamo dato una visione diversa alla nostra vita e alle nostre priorità. Giorni lunghissimi in cui abbiamo dovuto rinunciare alla nostra normalità. Oggi iniziano gli esami di maturità 2020: finalmente si ritorna in aula, anche se in un clima surreale. E si spera che da ora possa partire davvero quella fase di cambiamento che dovrà vedere protagoniste, innanzitutto, le nuove generazioni.

Parte da qui il messaggio che l’Assessore all’Istruzione del Comune di Crosia, Gemma Cavallo, anche a nome del sindaco Antonio Russo, ha trasmesso a tutti gli studenti maturandi che oggi hanno iniziato le prove d’esame.

Ripartire da qui, ripartire adesso. Tre mesi di chiusura delle scuole sono state, probabilmente, la vera e più importante involuzione che ha subito il nostro Paese a causa del Covid-19. L’assenza di formazione nelle aule è stato un buco nero della nostra storia egualmente simile a quello che si crea nei periodi di grande depressione economica.

La pandemia ha provocato tutto questo ma ora dobbiamo essere bravi a ripartire e ad uscire tutti insieme da questo tunnel. Voi ragazzi che oggi iniziate gli esami della maturità rimarrete sicuramente nei libri di storia ma la vostra vera sfida sarà quella di fare tesoro di questo periodo buio con la consapevolezza che solo attraverso la conoscenza ed il sapere è possibile affrontare e sconfiggere momenti come quello, ci auguriamo, stiamo lasciando alle nostre spalle.

Non vogliamo giudicare se sia stato un errore o meno costringere voi studenti a stare lontani per così tanto tempo dall’ambiente scolastico. Sappiamo per certo, però, che comunque vi siete impegnati in una esperienza nuova, quella didattica a distanza che vi ha permesso di arrivare ad oggi con un carico di preparazione degno per poter affrontare l’esame di maturità. E questo grazie anche ai tanti docenti che si sono reinventati, dalla sera alla mattina, nel loro metodo di insegnamento affrontando il nuovo mondo della formazione virtuale e multimediale.

Cari ragazzi, con oggi si apre un nuovo capitolo della vostra storia personale, ripeto, fatene tesoro, contate tutti i passi fatti fino ad ora e sappiate prenderne il meglio per costruire il vostro avvenire. Quella dell’emergenza Covid-19 è solo una parantesi dell’esistenza del nostro mondo. L’ordinarietà ci parla di un futuro da costruire con le migliori eccellenze e con le migliori menti. E voi siete, per la nostra comunità, il meglio che si possa offrire. Avete fatto tutto quanto era possibile. Auguri per i vostri esami e i migliori auspici per il tempo che vi aspetta.

