“Gazza Ladra”: in corso vasta operazione dei Carabinieri tra Calabria e Sicilia

Dalle prime luci dell’alba, è in corso, in Cosenza e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza a disarticolare un gruppo criminale, operante nel “villaggio degli zingari” di Cosenza, specializzato in furti di autovetture, estorsioni, furti aggravati, e cessione di sostanze stupefacenti.

Oltre 150 Carabinieri stanno dando esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 17 soggetti indagati, a vario titolo, per i reati in concorso di “furto aggravato”, “tentato furto con strappo”, “ricettazione”, “estorsione”, “detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti”, “danneggiamento”, “detenzione illegale di armi”.

