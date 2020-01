Il Futuro Adesso: Aldo Zagarese presenta la sua candidatura

DI MARTINA CARUSO

Il conto alla rovescia è scaduto e l’ansia da candidatura si mette da parte. Così, in questi minuti, sta facendo Aldo Zagarese, candidato alla carica di consigliere che inaugura il suo cammino partendo dal Centro d’eccellenza nell’area urbana di Corigliano.

“Con radici e ali, facciamo tesoro degli insegnamenti e impariamo dagli sbagli, vogliamo lo sguardo al futuro con entusiasmo e determinazione”.

Il Futuro Adesso, infatti è l’hashtag che il quale inizia il discorso di una candidatura avversa sulle big del partito e consiglieri uscenti, avviando una lotta riconducibile al mito “Davide contro Golia”, in cui il fanciullo sconfisse il gigante.

“Ci auspichiamo che in questa candidatura, frutto del lavoro di tanti giovani che mettendosi insieme, professano i valori dell’etica in politica, soprattutto, nella speranza che si possa ripristinare l’etica in quest’ultima, poiché in questo territorio forse si è dispersa e, con la nostra testimonianza, ripristinare la non solo l’etica, ma l’importante concetto di illegalità”.

Il candidato alla carica di consigliere regionale cita “il ritorno alla dignità del territorio che è venuta a mancare non solo nei rappresentanti precedenti, ma, in primis, negli elettori”

Commenta

commenti