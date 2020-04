Fuochi di San Marco e San Francesco: la Pandemia non ferma la tradizione

Il Comune di Corigliano Rossano non ha intenzione di mettere da parte i simboli della sua storia e della sua religiosità

I Fuochi di San Marco ed i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, sono due tra gli eventi più sentiti della nostra grande città, diventati negli anni simbolo di tradizione, devozione, unità e gioia. Ricordi e sentimenti che oggi, per la difficile situazione che stiamo affrontando, diventano più che mai importanti da mantenere e trasmettere all’intera cittadinanza anche attraverso nuove forme.

È quanto dichiarano gli assessori alla Città Europea Tiziano Caudullo e alla Promozione dei Centri Storici Anna Maria Turano informando che le iniziative in programma per domani, venerdì 24 e sabato 25 aprile, nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni vigenti per evitare la diffusione della pandemia Covid-19, potranno essere seguite nella sezione eventi della pagina Facebook Comune Di Corigliano Rossano Ufficio Turismo.

L’appuntamento con la memoria – continuano gli assessori – si rinnoverà quindi anche quest’anno. Sarà possibile, infatti, seguire da casa, sui social la due giorni di attività programmate; inclusa l’accensione del falò simbolico in piazza Steri da parte dell’Amministrazione Comunale e la celebrazione della Santa Messa in onore di San Francesco di Paola.

Venerdì 24 dalle ore 9, la rievocazione storica e popolare dell’evento passerà attraverso gli interventi video di storici, ex assessori, artisti, associazioni e sodalizi che in questi anni hanno impreziosito l’organizzazione dell’evento identitario. A partire dalle ore 11,30 saranno trasmessi video-racconti delle più recenti edizioni de I Fuochi di San Marco. Le ricette della memoria saranno protagoniste della maratona gastronomica curata dai ristoratori cittadini a partire dalle ore 16,30. Alle ore 20 sarà possibile seguire l’accensione in diretta del fuoco simbolico in Piazza Steri. Partirà alle ore 21 l’intrattenimento musicale con le esibizioni e le performance degli artisti locali.

Sabato 25 la rievocazione storica e popolare della festa di San Francesco di Paola sarà ospitata sempre nella sezione Eventi della pagina Facebook Comune Di Corigliano Rossano Ufficio Turismo.A partire dalle ore 10,30 saranno trasmessi i video racconti delle ultime edizioni della Festa. Alle ore 16, la vita del Santo verrà rappresentata attraverso una commedia teatrale mentre alla 18, in diretta dal Santuario parrocchia di San Francesco di Paola si terrà la celebrazione eucaristica celebrata da Padre Giovanni Tolaro. L’intrattenimento musicale partirà alle ore 21.

