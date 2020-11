“Fuga di letti” dall’ospedale di Trebisacce. Le barricate del sindaco Mundo – VIDEO

L’Asp di Cosenza ha ordinato il ritiro delle brande ospedaliere probabilmente per destinarle agli ospedali Covid

Le soluzioni semplici sono sempre le migliori. In realtà quello che manca oggi per affrontare il dramma dell’emergenza Covi in Calabria è il personale. Ecco, allora, che invece di procedere a nuove assunzioni di medici, infermieri e personale ausiliario, come si sta facendo in altre parti d’Italia (Campania docet) in Calabria si “spogliano” gli ospedali chiusi (e che andrebbero riaperti) per allestire i presidi destinati ad ospitare i pazienti Covid.

È quanto accaduto all’ospedale “Chidichimo” di Trebisacce dove stamani sono arrivati i camion dei traslochi dell’Azienda sanitaria per prelevare una dozzina di brande e trasferirle in altri presidi, probabilmente nel presidio Covid di Cetraro, dove c’è urgenza di posti letto.

Una situazione che ha fatto andare su tutte le furie il primo cittadino trebisaccese, Franco Mundo, che con tanto di fascia tricolore a tracolla si è portato davanti al presidio è ha fermato i lavori di trasloco, riportando personalmente i letti all’interno del presidio. «Per il momento abbiamo bloccato tutto» ha detto Mundo, aggiungendo: «Ora vediamo di discutere con il Commissario e chi di competenza. A Trebisacce si costruisce».

