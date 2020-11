Francavilla marittima, incidente mortale a Terzieria: muore un vigilante

È accaduto stamattina, attorno alle 6.30, il fatale impatto sarebbe stato causato dallo scontro tra un’auto ed un camion. Indaga la Procura di Castrovillari

Un incidente mortale si è verificato stamani in località Terzieria lungo la strada che collega Francavilla Marittima a Cassano Jonio. A perdere la vita un uomo (M.P.) di 46 anni, si tratta di un agente di vigilanza originario di Lamezia Terme che era sul territorio per motivi di lavoro.

Il fatale scontro è avvenuto tra l’auto di servizio su cui viaggiava l’uomo ed un autoarticolato, il cui conducente, un 54enne, se l’è cavata con qualche ferita. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dei fatti ma da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’auto non si sia fermata ad un incrocio e la casualità è risultata fatale, in quanto il camion che sopravveniva lungo la via principale (la provinciale 172) non ha avuto il tempo di frenare. Il tir ha “agganciato” l’auto sul laterale sinistro e l’ha trascinata fuori strada, fino ad un canneto dove si è conclusa la corsa. L’agente è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 di Cassano Jonio, intervenuti subito sul posto e che in un primo momento avevano allertato anche l’elisoccorso di Cosenza per l’intervento.

Sul luogo dell’accaduto anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dell’uomo dalle lamiere e i carabinieri della stazione di Francavilla marittima, coordinati dal comando compagnia di Castrovillari, diretto dal Maggiore Giovanni Caruso. Sull’incidente indaga la Procura di Castrovillari ed il caso è in capo al sostituto procuratore Fabio Serracchiani.

Il cadavere dell’uomo al momento si trova presso l’obitorio della struttura sanitaria di Cassano Jonio in attesa dell’esame autoptico.

