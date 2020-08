Il Freccia Sibari-Bolzano sta per essere declassato in un Intercity?

«Secondo quanto si evince dal sito di Trenitalia, la fine del prossimo mese di settembre vedrebbe il declassamento in Intercity del servizio Freccia Sibari-Bolzano. Non è dato al momento sapere se questa scelta sia temporanea o definitiva ma, di certo, è necessario comprendere come stiano le cose. Per questo, invito l’assessore regionale ai Trasporti, Domenica Catalfamo, ad attivarsi immediatamente per verificare lo stato dei fatti e aprire una interlocuzione con l’azienda. La sibaritide ha lottato a lungo per ottenere l’attivazione di questo servizio che, oggi, rappresenta un perno essenziale per il soddisfacimento del diritto alla mobilità di interi territori e comunità».

È quanto dichiara il consigliere regionale, Domenico Bevacqua, il quale aggiunge: «La proposta di attivazione del servizio era nata dopo una discussione nella Commissione consiliare da me presieduta nella scorsa legislatura, condivisa all’unanimità da tutti i componenti e il servizio era stato reso possibile attraverso apposita approvazione di destinazione di fondi UE. All’assessore Catalfamo, pertanto, rivolgo la richiesta di vigilanza e di interessamento affinché non vada disperso il lavoro compiuto e venga confermato in pieno un diritto legittimamente spettante ai cittadini calabresi».

