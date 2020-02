Fratelli d’Italia Corigliano Rossano, raccolta firme in piazza Le Fosse

«Invito a firmare a sostegno delle proposte di legge per rivendicare la sovranità che appartiene al popolo»

Fratelli d’Italia presenta anche a Corigliano Rossano la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Lo comunica Piero Gallina, portavoce cittadino: «Invito i cittadini a recarsi presso il gazebo organizzato dal circolo cittadino “Gianfrancesco Turano” per firmare a sostegno delle proposte di legge per rivendicare la sovranità che appartiene al popolo. L’appuntamento a Corigliano-Rossano per presentare l’iniziativa alla stampa e la raccolta firme è previsto per giorno 22 febbraio in piazza Bernardino Le Fosse, a Rossano, dalle ore 17,00 alle ore 21,00».

