Frascineto, torna a riunirsi il Consiglio Comunale per discutere di Bilancio

All’ordine del giorno della seduta, figurano iscritti 21 temi, sui quali, l’assemblea civica dovrà discutere e determinarsi

Il civico consesso di Frascineto, convocato dal sindaco Angelo Catapano, tornerà a riunirsi nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, giorno 28 ottobre prossimo, alle ore 17 in prima convocazione e in seconda alle ore 18.

Come di consueto, dopo la fase della lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, che farà da prologo alla trattazione dei punti, la riunione entrerà nel vivo con l’approvazione della ratifica di alcune delibere adottate d’urgenza. Il Consiglio Comunale è chiamato anche a determinarsi sul piano di razionalizzazione, delle alienazioni, delle consulenze, conferma dei canoni e tariffe 2020, sulle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, sul regolamento della Tari e relative tariffe 2020, sulla ricognizione delle società partecipate dell’ente, sul piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022, sulla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e approvazione del DUP 2020-2022 e l’approvazione del bilancio comunale 2020-2022.

La massima assise municipale, discuterà anche come regolamentare l’arrampicata sportiva, l’atto d’indirizzo per la nomina del garante dei diritti delle persone con disabilità e sullo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria Comunale.

L’assemblea civica, procederà inoltre, all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, a seguito della modifica dello statuto vigente.

