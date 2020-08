Frascineto, interventi scuole: «Preparare al meglio il nuovo anno scolastico»

Di seguito la nota stampa del sindaco della cittadina albanese, Angelo Catapano

«Non ci fermiamo, nonostante questo momento di grande difficoltà. Vogliamo migliorare la nostra comunità, la qualità della vita dei nostri cittadini, anche dei più piccoli e continuare a lavorare per preparare Frascineto al nuovo anno scolastico».

Che aggiunge: «infatti, anche in questo momento particolare la nostra attività non si ferma, l’amministrazione comunale, è impegnata in alcuni sopralluoghi per rendere gli ambienti scolastici sempre più accoglienti.

Conclusi alcuni interventi di messa in sicurezza nelle aree gioco dove sono state sostituiti alcuni giochi. Nel parco antistante la scuola materna di Eianina, abbiamo reso sicuro lo scivolo, rinnovate le altalene e nuovi giochi per la gioia dei più piccoli.

L’attenzione verso i cittadini e soprattutto verso i nostri ragazzi, dal più piccolo al più grande, si nota dall’impegno che sta dimostrando questa Amministrazione nel rinnovare angoli importanti del nostro territorio».

Per garantire, inoltre, lo svolgimento ordinato e in sicurezza, il finanziamento di 6 mila euro – spiega il primo cittadino -, a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” e (FESR) “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, sarà utilizzato, per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonea a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

«Un risultato – commenta il Sindaco –, che ci riempie di fiducia per il nuovo anno scolastico: vogliamo che sia un nuovo inizio per i bambini e i ragazzi che a marzo scorso non hanno solo lasciato i banchi di scuola, ma una comunità e una quotidianità di fondamentale importanza per il loro sviluppo formativo e personale. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici e gli uffici comunali che hanno lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo; ringrazio inoltre tutte le persone che lavoreranno ad agosto e settembre per consentire a studenti, docenti e personale scolastico di rientrare a scuola in piena sicurezza».

Commenta

commenti