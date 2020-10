Frascineto: il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione 2020-2022

La maggioranza incassa un risultato importante, soprattutto politico. Mantenuti gli equilibri sotto l’aspetto finanziario, senza intaccare la spesa

Il Consiglio Comunale di Frascineto, sotto la presidenza del sindaco Angelo Catapano, ha discusso e approvato il Bilancio di previsione 2020-2022. La maggioranza incassa un importante risultato, soprattutto politico. Mantenuti gli equilibri sotto l’aspetto finanziario, senza intaccare la spesa al fine di garantire per il prosieguo i servizi essenziali rivolti ai cittadini e a razionalizzare ulteriormente le spese di funzionamento dell’ente. Nello specifico, l’atto contabile, prevede nessun aumento delle tariffe della Tari, dell’IMU, del servizio idrico e quelle relative al trasporto e mensa scolastica. Inoltre, a seguito del look down dello scorso mese di marzo, è stata abbattuta del 100% agli esercizi commerciali i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il Civico Consesso, ha disciplinato con apposito regolamento, le condizioni per i siti di arrampicata sportiva, approvato l’atto d’indirizzo per la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità e lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

E proprio alla modifica apportata allo statuto comunale, la massima assise municipale, ha proceduto all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nella persona del Consigliere di maggioranza, Francesco Grisolia.

Dal canto suo, il primo cittadino Catapano, soddisfatto per il risultato conseguito ha così commentato: «ringrazio innanzitutto la Giunta municipale, i consiglieri comunali ed i tecnici degli uffici comunali che in questi giorni hanno lavorato per questo documento contabile. Nel redarre il bilancio previsionale abbiamo innanzitutto guardato alle famiglie, cercando di garantire i servizi importanti, nonostante le difficoltà che affliggono il sistema Italia, in questo delicato momento a causa del Covid e di conseguenza gli enti locali. E’ un Bilancio di previsione che deve fare inevitabilmente i conti con risorse sempre più limitate ma che abbiamo predisposto seguendo criteri che non penalizzassero i cittadini. Da oggi possiamo lavorare con più slancio. Molto abbiamo fatto in questi mesi, intervenendo in più settori del nostro territorio, intercettando ogni utile finanziamento sia statale e regionali»

