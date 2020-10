Frascineto, assegnati 523mila euro dal Ministero dell’Interno

Fondi che verranno utilizzati per la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, ha ammesso il Comune di Frascineto, ad un finanziamento per un importo complessivo di 523mila euro, relativa alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Gli interventi previsti – informa il sindaco Angelo Catapano -, riguardano la messa in sicurezza dell’abitato a rischio idrogeologico, l’adeguamento sismico e degli impianti dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo e l’adeguamento sismico della struttura della Sede del Centro Operativo Comunale e del Palazzo Municipale.

Oltre alla messa in sicurezza ed alla eliminazione delle patologie strutturali, si garantirà anche il miglioramento della fruibilità e del comfort degli spazi sia interni sia esterni.

Si tratta di un ulteriore finanziamento – afferma il primo cittadino -, che va nella direzione per migliorare sempre più anche sotto l’aspetto della sicurezza, il nostro territorio comunale. Sin dal nostro insediamento, in sinergia con gli uffici comunali, stiamo profondendo ogni sforzo per intercettare finanziamenti per azioni mirate a rendere migliori le nostre strutture, con occhio di riguardo al nostro istituto scolastico, luogo della formazione e della crescita dei nostri ragazzi. Di certo – ha concluso -, il nostro lavoro continua senza tralasciare tutte le altre problematiche, atteso il delicato momento che l’intero Paese vive, a causa dell’emergenza da Covid-19.

