Franco Iacucci: «L’utilizzo del MES è fondamentale per la ricostruzione»

«Le risorse non mancano, dall’Europa ne arriveranno tante altre ma serve progettazione, concertazione, confronto con le parti sociali per discutere delle Riforme da fare. Spetta al Mezzogiorno e all’interno Paese utilizzarle e spenderle bene. Sono dalla parte delle organizzazioni sindacali, bisogna unire le forze per portare avanti un dialogo costruttivo con il Governo: dal Mezzogiorno riparte la crescita del Paese, un collasso economico e sociale delle regioni del Sud avrebbe ripercussioni importanti per tutta l’Italia».

È quanto afferma il presidente della Provincia, Franco Iacucci, che ha partecipato alla manifestazione unitaria dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che si è svolta questa mattina alla Villa Vecchia di Cosenza.

«Ripartire dal lavoro, dai diritti, da una sanità di qualità, dagli investimenti che abbiamo a disposizione, dal rilancio della pubblica amministrazione. La scommessa – sottolinea Iacucci – è quella di dimostrare che i fondi che arriveranno vengano spesi bene e con la giusta celerità. Il problema troppo spesso, però, è anche l’eccessiva burocrazia. Una burocrazia farraginosa, da snellire e semplificare. Il Covid-19 ha acuito tutta una serie di criticità, ma dobbiamo dare atto a questo Governo di essere riuscito a dare risposte importanti ed efficaci mettendo in campo provvedimenti che ci hanno consentito di arginare il più possibile la diffusione del virus e di contenerne i danni economici e sociali. Ora, però, non bisogna perdere altro tempo e unire le forze per combattere le debolezze del sistema sanitario calabrese. Il 31 ottobre scadrà il famigerato Decreto Calabria che ha contribuito a rendere precario e ancora più fragile la sanità. Senza polemiche abbiamo davanti a noi un’occasione storica: utilizzare i 37 miliardi del Mes per uscire da una fase di emergenza sanitaria e iniziare a parlare di Ricostruzione».

