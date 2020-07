Francesco Madeo chiede le analisi delle acque del nuovo pozzo di Schiavonea

Per l’Amministrazione comunale targata Flavio Stasi c’è una nuova gatta da pelare. Infatti, secondo quanto raccolto nel popoloso borgo marinaro di Schiavonea, si vogliono portare avanti delle analisi biologiche dell’acqua in uscita dal nuovo pozzo di via Vieste.

Ad annunciarlo il consigliere comunale Francesco Madeo: «L’acqua torbida presente nelle cisterne domestiche preoccupa noi e i cittadini che da giorni lamentano disagi di vario tipo. Ricordiamo che la normativa obbliga l’Ente Comune a svolgere i dovuti accertamenti sull’acqua prima di metterla in rete nella conduttura comunale».

Il giovane esponente politico di Gente di Mare continua: «Chiediamo attenzione e un veloce chiarimento, con atti pubblici allegati, da parte dell’Amministrazione Comunale su questo argomento, senza nessuna polemica e senza nessun preconcetto. Tranquillizziamo i cittadini e procediamo con gli interventi necessari».

