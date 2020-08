Francesca Tiziana Russo è “Miss Città di Diamante”

Diciottenne e originaria di Reggio Calabria, è lei la vincitrice della selezione del 22 Agosto

È di Francesca Tiziana Russo il titolo di “Miss Città di Diamante”. Diciottenne e originaria di Reggio Calabria, è lei la vincitrice della selezione del 22 Agosto. Si piazza invece al secondo posto Martina De Lorenzo, con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata con la fascia “Miss Miluna” Federica Foti; quarta classificata con la fascia “Miss Be Much” Maria Grazia Costanzo; Miss quinta classificata Martina Canonico; e Miss sesta classificata Alice Papa. Francesca Tiziana Russo ha dunque dato prova di saper conquistare la giuria di professionisti e esperti composta da Giuseppe Gallelli, Lia Molinaro, Alfredo Bruno, Antonella Biondi, Antonio Bartalotta, Mariella Perrone, Stefano Miceli, Francesca Amoroso e Salvatore Spadafora.

«Sono davvero emozionatissima, non me lo aspettavo anche perché sono sempre stata una ragazza che ha creduto poco in sé stessa. – commenta così la nuova “Miss Città di Diamante”. «Penso però che alcune volte ci si deve buttare, per cui consiglio alle ragazze di pensare a divertirsi, nel momento in cui fanno questa esperienza. Di ciò ricorderò sempre l’entusiasmo e l’amicizia che ho stretto con le altre ragazze».

La kermesse, ospitata dal “Teatro dei Ruderi” di Cirella è organizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, con il costante proposito di unire la bellezza e la cultura, valorizzando così gli scenari naturali e non della Calabria: «Siamo onorati di poter condurre una delle nostra selezioni su un palco molto importante come quello del Teatro dei Ruderi” – dichiarano gli agenti regionali – “Andiamo avanti con sempre più voglia ed entusiasmo, mettendo sempre al primo posto la bellezza non solo per le ragazze, ma per tutto il nostro territorio».

«Per noi è un onore e un piacere ospitare nel nostro anfiteatro la kermesse di Miss Italia Calabria – dichiara Alfredo De Luca, Direttore Artistico del Teatro dei Ruderi – a dimostrazione di come la bellezza e la cultura siano due elementi che, andando all’unisono, non possono che portare lustro al territorio».

di Francesca Russo

Commenta

commenti