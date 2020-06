Frana di Celadi, partiti i lavori per la messa in sicurezza

Strada provinciale 250 di Celadi, alla presenza del Presidente dell’ente Provincia di Cosenza Franco Iacucci, sono partiti ieri (mercoledì 18) i lavori di messa in sicurezza del sito interessato nelle scorse settimane dal movimento franoso per il quale si è dovuto provvedere allo sfollamento delle famiglie residenti.

È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi che, insieme all’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello, ha accompagnato Iacucci sul posto per il sopralluogo. I rocciatori interverranno in un’area molto grande, lunga oltre 60 metri, per mettere in sicurezza l’intero fianco della collina con una rete metallica.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare che, così come comunicato dall’Ente Provincia, seppur in leggero ritardo a causa dall’emergenza covid, ad inizio settimana prossima andranno a bando anche i lavori per la messa in sicurezza della paramassi sulla Sp 188 del Traforo.

Si tratta di un traguardo importante – commenta Stasi – che la comunità attende da quasi 5 anni e che la nostra amministrazione ha ritenuto prioritario, ottenendo da parte dell’Amministrazione Provinciale, che ringraziamo, la giusta attenzione.

