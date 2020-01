Una foto (quasi) muta: in cerca d’identità… e di una rotta

Oggi mi è apparso di fronte questo panorama e l’ho fotografato. Alla fotografia ho dato un titolo: “In cerca d’identità”. Il soggetto? È la mia città. Corigliano-Rossano, così grande e così smarrita che (ancora) non ha trovato la sua rotta.

Ecco, in questa foto c’è la sintesi di tutto: siamo una terra dove ogni cosa è possibile ma dove nulla è realmente accaduto. Solo attese e prospettive. Solo promesse e rimpianti. Ma il “karma” non c’è. Corigliano-Rossano non è turistica (nonostante l’arrivo sporadico di frotte di visitatori che sbarcano con le navi da crociera). Non siamo città di mare; non siamo città di monti: potremmo essere di tutti e due ma ci sembra di vivere in una landa desolata e persa. Corigliano-Rossano non è città industriale: abbiamo quel mausoleo spento dell’Enel che fa solo paura agli occhi. Corigliano-Rossano non è città artigiana, perché quelle tante eccellenze artistiche che abbiamo – tra creatori, ceramisti, pittori, visionari positivi – nessuno ha saputo valorizzarle. Corigliano-Rossano non è una città agricola perché nessuno tutela i suoi prodotti autoctoni che pur ci sono, dalle clementine di Corigliano alla dolce di Rossano.

Corigliano-Rossano non è nulla: appesa tra un gregge di capre ed il sogno di diventare America. Siamo una città in cerca di identità, persa in quel dedalo di strade piene di buche, reali e ideali.

Serve tracciare la rotta. Un bravo comandante quando si trova in mezzo al mare (e non può non esserci) e sa che si avvicina la tempesta, chiama a rapporto il nostromo, il timoniere ed il cuoco: il primo, l’uomo di fiducia per eccellenza, per avere rassicurazioni sulle scelte vitali da assumere; il secondo, per avere certezza che la nave reggerà nell’affrontare qualsiasi disavventura; il terzo, per fare in modo che tutta la ciurma sia ben rifocillata e sia pronta, di corpo e di anima, ad affrontare l’avvenire… Tutto, ora, è in mano al comandante: la politica (il nostromo), i burocrati (il timoniere) ed il cuoco (la forza produttiva della Città) attendono istruzioni sul da farsi.

Commenta

commenti