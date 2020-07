Fossi di scolo a Cariati, si interviene dopo 40 anni

Il sindaco ringrazia il Consorzio di bonifica

Il sindaco di Cariati Filomena Greco informa del fatto che in ambito di mitigazione del rischio idrogeologico, l’Amministrazione Comunale ha risparmiato circa 150 mila euro per le operazioni di pulizia e decoro sui corsi d’acqua e fossi di scolo. Interventi di questa portata non si tenevano da almeno 40 anni. La Greco si è detta soddisfatta per il risultato ottenuto che è – scandisce – frutto della fattiva collaborazione tra il Comune ed il Consorzio di Bonifica al quale, per il tramite del Presidente Marzio Blaiotta, l’Amministrazione Comunale esprime gratitudine per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Analoga ed importante attenzione è stata dimostrata dal consigliere comunale Luigi Forciniti che su questa iniziativa ha dimostrato impegno e determinazioni costanti.

Il Sindaco coglie anche l’occasione per ringrazia tutti i collaboratori del Consorzio che hanno lavorato alla realizzazione degli interventi ed il dipendente comunale Antonio Virardi per la particolare sensibilità e dedizione dimostrate, al di là di quanto previsto dalle sue stesse mansioni. Dopo una prima fase di interventi – conclude la Greco – che ha visto impegnati mezzi e uomini del Consorzio sui corsi d’acqua in questi anni occupati da detriti, vegetazione e sterpaglie, gli stessi riprenderanno da metà settembre per continuare a garantire il corretto e sicuro deflusso idrico. In alcune zone non si è potuto procedere alle operazioni di pulizia per la presenza di costruzioni ed ostacoli fisici sopraggiunti, sui quali lo stesso Consorzio ha avviato verifiche per programmare interventi futuri.

