Forever Plast, nel 2020 altri eco-compattatori. Al via politiche innovative di rilancio

L’amministratore Antonio Pugliese pianifica la nuova programmazione 2020. Prevista l’installazione di altri cinque impianti in tutto il territorio comunale. In più, un software di nuova generazione capace di attivare un sistema virtuoso in materia di raccolta differenziata

Forever Plast cambia pelle. Nuovi obiettivi all’orizzonte, a partire dall’installazione di altri cinque eco-compattatori su tutto il territorio comunale, grazie anche alla disponibilità di una delle aziende storiche che opera nel settore dell’Igiene Urbana, la società ECOROSS, sempre attenta a forme di ascolto e collaborazione.

Impianti di nuova generazione, all’avanguardia, benefit e premialità a favore dell’utenza. Dinamiche incentivanti alle politiche ambientali rivolte alla differenziata (plastica e alluminio) e all’abbattimento del sovraccarico dei cassonetti, problematica sempre più attuale in considerazione dello stato di crisi che sta attraversando la Regione Calabria.

Tre anni di intensa attività, tra alti e bassi, in continua progressione, protesi alla crescita e alla conquista della più assoluta autonomia e indipendenza dai grandi colossi aziendali su scala nazionale. «Oggi possiamo presentare un nuovo software brevettato per i nuovi eco-compattatori» – preannuncia Pugliese – che guarda al futuro con grande entusiasmo.

Impianti dotati di monitor da 32 pollici, digitali, con touchscreen e riconoscimento magnetico. Sarà più semplice e veloce riciclare grazie a un software di ultima generazione. Non solo plastica, ma anche il trattamento di materiali non pericolosi inquinanti. Tra gli aspetti accattivanti, la possibilità di incentivare un processo virtuoso mediante l’attivazione, in tempo reale, di una scontistica sulla tariffa TARI (rifiuti) per i cittadini sensibili alla raccolta differenziata.

«L’obiettivo di FOREVER PLAST è quello da un lato di sensibilizzare i cittadini alla cultura del riciclo – sottolinea Pugliese – dall’altro offrire grandi opportunità promozionali agli esercenti con i quali il rapporto relazionale improntato alle politiche ambientali produce effetti soddisfacenti sul piano commerciale» (greenmarketing).

Forever Plast si rivolge all’utenza domestica e commerciale. Sono 4 gli eco-compattatori oggi presenti tra i comuni di Corigliano Rossano e Crosia. Tutto lo staff di Forever Plast ha preso parte nella città di Rimini, nei giorni scorsi, a una delle fiere più prestigiose in ambito europeo. L’Amministrazione di FOREVER PLAST ringrazia i partner commerciali di seguito elencati.

