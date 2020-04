Forciniti: «No al Mes: se l’UE ha un senso è chiamata a dimostrarlo»

L’Europa è chiamata a fare la sua parte per contrastare l’emergenza dettata dal Covid 19. Un’Unione che sul tema ha le sue responsabilità portando avanti una politica che ha creato austerity, demonizzazione del debito pubblico e smantellamento dello Stato Sociale.

Proprio in questi giorni si sta giocando la partita decisiva tra la Commissione, la BCE e il Governo. Se da una parte la Germania è ferma nell’accettare solo il Mes, l’Italia, assieme ad altri stati membri del sud dell’Europa, spingono per dei più sostenibili Coronabond.

Sull’argomento è intervenuto il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Forciniti: « Quarant’anni fa in Italia c’erano quasi il triplo dei posti letto di adesso, ma un po’ tutta l’Europa è in difficoltà dal punto di vista della risposta all’emergenza sanitaria, perché le politiche di austerità e le privatizzazioni spinte degli ultimi anni hanno ridimensionato la sanità pubblica praticamente ovunque».

Questo, a dire del politico pentastellato, è un momento nevralgico: «Con la Cina che è già pronta a ripartire perché ha contenuto l’epidemia prima di noi, l’Europa non può pensare di rimanere a galla utilizzando gli stessi strumenti e facendo gli stessi errori del passato. Oggi bisogna cambiare completamente ricetta, e aprire una grande fase di investimenti pubblici che siano garantiti insieme da tutti gli Stati europei».

Sul Fondo Salva Stati Forcini pare essere intransigente: «Oggi bisogna cambiare completamente ricetta, e aprire una grande fase di investimenti pubblici che siano garantiti insieme da tutti gli Stati europei. Se invece i Paesi del Nord Europa continuano a blaterare di MES e altre sciocchezze, temo che affonderemo tutti. Il MES serve per “costringere” i Paesi a ridurre il debito pubblico e azzerare il ruolo dello Stato, lasciandolo in balia dei mercati. Ora ci serve l’esatto contrario: più debito pubblico per superare la crisi, più intervento dello Stato a garanzia dei servizi essenziali. Se l’Unione Europea ha un senso, ora è l’ultima chiamata per dimostrarlo».

