Sanità in Calabria, fonti governative: «Gino Strada non è più disponibile»

Da Roma si viene a sapere che il fondatore di Emergency non sarebbe più disponibile a ricoprire l’incarico di commissario “ad acta” in Calabria

Come riporta il Corriere della Calabria, Gino Strada non sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria. Così si apprende dall’Ansa, secondo cui diverse fonti non specificate nella maggioranza e nel governo avrebbero fatto filtrare l’informazione.

Il fondatore di Emergency, come emerso ieri, avrebbe dato la sua disponibilità a dare una mano soprattutto sul fronte dell’emergenza Covid nella Regione, dove Emergency è già presente. Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio, a meno di ventiquattro ore dalla sua nomina in Cdm, si riapre il nodo della scelta di un nuovo commissario alla Sanità calabrese.

