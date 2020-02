Flavio Stasi: «Sull’Agenzia delle Entrate già predisposta nuova pianta degli uffici»

La nuova sede di proprietà comunale, la struttura dell’ex Hotel Zagara su Via Provinciale, che ospiterà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sarà spaziosa e moderna nonché capace di offrire un servizio adeguato alla Città. La scelta è stata condivisa in ogni fase della concertazione con la stessa Agenzia. I tecnici sono a lavoro per completare la soluzione della distribuzione interna ed il relativo computo metrico.

È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi cogliendo l’occasione per precisare che quanti, al contrario, si dilettano a ricostruire e diffondere notizie diverse, in realtà non fanno altro che assecondare la volontà di chi forse non avrebbe voluto ed ancora non vorrebbe che l’Agenza delle Entrate-Riscossione fosse rimasta e restasse a Corigliano-Rossano, in particolare nell’area urbana di Corigliano.

Per essere ancora più chiari – continua – quando ci siamo insediati ci siamo imbattuti nell’idea sicuramente non nostra né gradita alla comunità, di spostare l’Agenzia in questione. Un disegno che noi abbiamo semmai bloccato, individuando il sito nel quale poter spostare i relativi uffici.

Altro che attendismo! Di concerto con la stessa Agenzia – va avanti – abbiamo già perfino predisposto quale sarà la nuova pianta degli uffici e stiamo continuando a lavorare con gli uffici tecnici per predisporre tutti gli interventi necessari.

Un precorso lineare che – conclude Stasi – abbiamo sin qui portato avanti con la costante collaborazione ed in accordo con Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Commenta

commenti