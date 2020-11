Flavio Stasi ha inviato una missiva urgente al Ministro Speranza

Il Primo Cittadino di Corigliano Rossano, rappresentante di tutti i sindaci della Provincia Di Cosenza, ha scritto al ministro Speranza

Questa mattina il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Flavio Stasi, in rappresentanza di tutti i sindaci della Provincia Di Cosenza che rappresentano mezzo milione di cittadini ha inviato una missiva urgente al Ministro Speranza chiedendo un incontro a seguito di quanto emerso in una inchiesta televisiva trasmessa ieri (6 novembre) in riferimento alle dichiarazioni del Commissario ad Acta, Saverio Cotticelli, rispetto all’assenza del Piano Covid della Regione Calabria. Emerge, ancora una volta, con drammatica evidenza la inadeguatezza della gestione commissariale sia nei metodi che nelle persone; dopo tanti anni ci ritroviamo tuttora in piano di rientro e impreparati davanti sia alle usuali esigenze che, tanto più, davanti all’emergenza.

