+++ Flavio Stasi: nuovo caso a Cariati. In attesa dei tamponi sui sospetti casi a Corigliano Rossano +++

I risultati arriveranno presumibilmente nella mattinata di domani

“Non ci sono nuovi casi in città, ma segnaliamo purtroppo un nuovo positivo sul territorio: si trova a Cariati”. Lo conferma il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi in un video messaggio alla cittadinanza. “Per questo, come da prassi, è chiuso temporaneamente il punto di primo intervento di Cariati, fino alla necessaria sanificazione. Rimaniamo, intanto, in attesa dei tamponi dei casi sospetti legati ai familiari dei due casi accertati nella nostra città. Arriveranno presumibilmente nella mattinata di domani. Il dato sulle cinquanta quarantene che ho fornito oggi non rappresenta un dato allarmante, si tratta di un numero normale considerata la prassi che prevede l’isolamento domiciliare di quanti hanno avuto contatti con le due persone positive”.

