Flavio Stasi convoca nuovamente la Conferenza dei Sindaci

Il Sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi ha convocato nuovamente la Conferenza dei primi cittadini dell’Ambito Territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza.

«L’incontro, convocato nella Sala del Consiglio della Provincia di Cosenza, in Piazza XV Marzo a Cosenza per venerdì 21 febbraio alle ore 13 in prima convocazione (e alle ore 16 dello stesso giorno in seconda) è motivato – spiega lo stesso Primo Cittadino – dalla persistenza delle condizioni vera e propria emergenza sanitaria in tutto il territorio provinciale, nonostante gli impegni emersi nell’incontro di una delegazione di sindaci calabresi con il Ministro alla Salute Roberto Speranza, promosso a seguito del documento unitario concordato all’unanimità dalla prima e partecipata riunione della Conferenza dei Sindaci a novembre 2019».

Il nuovo incontro di venerdì prossimo, 21 febbraio, fa sapere Stasi, dovrà definitivamente servire ad attivare tutte le iniziative istituzionali comuni e necessarie per uscire da questa vergognosa condizione di grave assenza di servizi ed assistenza. «È inclusa – conclude Stasi – l’inevitabile mobilitazione generale di tutti i sindaci e delle comunità della provincia di Cosenza e dell’intera Calabria».

