Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil: «Incontro urgente con la Regione sulla situazione economica del settore forestale»

«Sostenere il lavoro degli addetti forestali e alla sorveglianza idraulica in un territorio che si va spopolando, fortemente colpito dal dissesto idrogeologico»

I Segretari generali regionali di FLAI CGIL Bruno Costa, FAI CISL Michele Sapia e UILA UIL Nino Merlino hanno inviato ieri all’Assessore alle Politiche agricole, Sviluppo agroalimentare, Sistema irriguo e Forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo, una comunicazione unitaria urgente sulla situazione economica del settore forestale.

Nella lettera, che si allega, si ribadisce lo stato di agitazione proclamato nel mese di ottobre e si chiede un incontro urgente per conoscere nel dettaglio l’attuale e futura situazione del settore forestale calabrese, messo a dura prova a causa del taglio operato nella precedente manovra economica, situazione che riguarda migliaia di lavoratori e famiglie.

I Segretari regionali di FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL Calabria ritornano, inoltre, su quanto già evidenziato con la comunicazione delle Segreterie nazionali e regionali dei giorni scorsi e fanno appello alla politica regionale e nazionale rispetto alla manovra approvata in Consiglio dei Ministri e alla necessità di sostenere, oggi più di ieri, la forestazione calabrese. È, infatti, un settore strategico che ha bisogno sia di risorse finanziarie, sia di scelte politiche lungimiranti e di prospettiva per sostenere l’importante lavoro degli addetti forestali e alla sorveglianza idraulica, in un territorio che si va spopolando, fortemente colpito dal dissesto idrogeologico.

