Fiore-Lombardi si aggiudicano la VIII Coppa Carnevale di tennistavolo 2020

La VIII edizione della “Coppa Carnevale di Tennistavolo”, inserita nella 62^ Edizione, va nella categoria assoluta a Steven Fiore (Luzzi); mentre nella quinta e sesta categoria a Rosario Lombardi (Castrovillari)

L’evento che ha portato nella città del Pollino, diversi atleti è stato organizzato da Giuseppe De Gaio, consigliere regionale FITET Calabria e presidente dell’ ASD Tennis Tavolo Castrovillari. Ottimo il livello tecnico degli atleti provenienti da tutte le 4 società attive sulla provincia di Cosenza. Presente anche il delegato provinciale Paolo Cucci protagonista anche come giocatore di una grande prestazione in semifinale negli assoluti dove ha prevalso ai vantaggi sul giovane talento Francesco Federico della asd TT nuova Luzzi (teste di serie n.2 del torneo), in finale Steven Fiore favorito e teste di serie nr 1 si aggiudica il titolo provinciale 2019/2020 iscrivendo il nome nell’albo d’oro con un netto 3 a 1 proprio su P. Cucci. In semifinale Fiore aveva avuto la meglio con un altro netto 3 a1 sull’altro talento luzzese Graziano Chimenti. Nel 5^/6^ vince facile il favorito Antonio Lombardi dopo il passo falso di Graziano Chimenti teste di serie nr.2 dove si arrende al 5° set ai vantaggi alla puntinata del veterano Aldo Belmonte protagonista di una grande prestazione anche in semifinale su Antonio Sallorenzo per poi arrendersi in finale al teste di serie nr 1 Antonio Rosario Lombardi…in semifinale Lombardi ha regolato Domenico De Cicco della asd TT nuova Luzzi. Questi i vincitori dell’ottava Coppa Carnevale di tennistavolo

Gara Assoluto

1° class. Fiore Steven ( Luzzi)

2° class. Cucci Paolo ( Spezzano Albanese)

3 ° class. Federico Francesco ( Luzzi)

3° class. Chimenti Graziano ( Luzzi)

Gara Quinta e Sesta categ.

1° Class. Lombardi Rosario ( Castrovillari)

2° Class. Aldo Belmonte ( Castrovillari)

3° Class. De Cicco Domenico ( Luzzi)

3° Class. Sallorenzo Antonio ( Spezzano Albanese)

