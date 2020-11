La notizia è appena arrivata dal Consiglio dei Ministri. Il premier Conte: «Trovato un uomo delle istituzioni»

Il prefetto Guido Longo è il nuovo Commissario alla Sanità per la Regione Calabria. A darne l’annuncio il Presidente del Consiglio dei ministri su Twitter: «Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità»

