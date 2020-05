A fine maggio riaprono i cantieri della strada Sila-Mare: sarà la volta buona?

L’opera ha avuto inizio negli anni ’90 ma oggi la Regione annuncia una nuova campagna di lavori per i 15km finali

Sarà la volta buona? A fine maggio riapriranno i cantieri della strada Sila-Mare, quella che dalle coste dello Jonio arriva fino al cuore della Sila risalendo la storia Valle del Trionto. Un’opera faraonica che ha iniziato a prende forma negli anni ’90 e che ad oggi ha visto realizzati circa 10Km dei 25 totali: quelli che dividono il centro abitato di Longobucco dal bivio con la frazioni Destro e Manco. Ne mancherebbero altri 15 di kilometri (almeno stando all’attuale progetto, salvo varianti) per arrivare a contrada Foresta all’intersezione con la Statale 106. Ed in realtà gli ultimi lotti dovrebbero essere anche quelli più semplici da realizzare perché quasi tutti previsti su aree più aperte rispetto a quelle del primo tratto.

Insomma, dopo l’avvio dei cantieri del Terzo Magalotto si sblocca anche un altro grande cantiere della Sibaritide, in un momento importante di crisi e di emergenza dove l’unico modo per rilanciare l’economia è quello di far partire le opere pubbliche.

Ad annunciare la ripartenza dell’opera sono l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo ed il suo collega all’Agricoltura Gianluca Gallo, sottolineando come «l’importante risultato sia dovuto anche alla stretta collaborazione tra i diversi uffici regionali coinvolti, in particolare il Dipartimento Infrastrutture – che svolge il ruolo di Stazione Appaltante -ed il Dipartimento Ambiente, che ha recentemente rilasciato il parere ambientale necessario alla ripresa dei lavori».

Nel frattempo – si legge ancora nella nota – l’impresa appaltatrice ha già provveduto ad adeguare il piano di sicurezza in aderenza alle direttive per il contenimento della diffusione della Covid 19, come da disposizioni del Governo, così da garantire in primis la salute delle maestranze. La ripresa dei lavori, oltre a garantire una boccata di ossigeno a circa una ventina di lavoratori ed alle loro famiglie, segna un importante punto di svolta nella concretizzazione dell’opera e consente di superare alcune criticità.

Parallelamente a questo primo passo che è servito a sbloccare il cantiere e riprendere i lavori, è stata avviata una stretta collaborazione con gli uffici tecnici di Anas, con l’obiettivo di definire a breve l’opportunità di una eventuale variazione di tracciato nel tratto finale della strada, utile a consentire una migliore percorribilità favorendo il raccordo con il tronco stradale che Anas sta progettando per collegarla alla Statale 106. Aproposito, gli assessori Catalfamo e Gallo sottolineano come «questo continuo confronto con Anas rientri nelle attività della task force recentemente istituita presso gli uffici del Dipartimento Infrastrutture, con l’obiettivo di velocizzare l’iter autorizzativo di queste importanti opere stradali».

Commenta

commenti