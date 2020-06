Finanze e tributi, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Crosia Mirto

Finanze e tributi, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Crosia. La seduta è convocata per il prossimo Venerdì 26 Giugno 2020, alle ore 16.30 nella sala consiliare della delegazione comunale di viale della Repubblica nel centro urbano di Mirto.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo, che porterà all’attenzione dell’assemblea civica un ordine del giorno composto da sei punti.

Dopo l’approvazione dei verbali della precedente seduta (punto 1) si procederà con la richiesta di ratifica della deliberazione della Giunta Comunale sull’esercizio provvisorio 2020 (n.27 del 30 aprile 2020) per la variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 per l’esercizio finanziario in corso (punto 2).

Si passerà, così, alla nomina del revisore dei conti per il triennio 2020/2023 (punto 3). A seguire, sarà chiesta al Consiglio comunale l’approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (punto 4) con la successiva determinazione delle aliquote per l’anno 2020 (punto 5).

La seduta si concluderà con l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario per l’anno 2019 (punto 6). In caso di seduta deserta, la seconda convocazione del Consiglio comunale viene fissata per Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 17.00.

