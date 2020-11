Filomena Greco: «Soddisfazione per l’emendamento del senatore Magorno»

Il Primo Cittadino di Cariati: «Con questo emendamento i sindaci sono al centro. In più è in linea con gli obiettivi del documento-manifesto»

Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’emendamento al Decreto Calabria presentato dal senatore Ernesto Magorno che chiede l’istituzione, all’interno della Commissione consultiva permanente per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di un Comitato dei Sindaci della Calabria. L’iniziativa accoglie e sposa gli obiettivi del documento-manifesto al quale hanno già aderito centinaia di sindaci che da diversi mesi si stanno mobilitando per ottenere la garanzia dei diritti non solo alla salute, ma, tra gli altri, anche alla mobilità e alla giustizia.