FIGC: Sospensione definitiva dei campionati e delle competizioni giovanili

Sono complessivamente 15 le competizioni giovanili a carattere interregionale e nazionale che non proseguiranno nella stagione 2019/2020

DI MARTINA CARUSO

La decisione era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità.

La Figc ha definitivamente sospeso tutti i campionati giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e dalla Divisione Calcio Femminile. Non ci sono i tempi tecnici né, soprattutto, le condizioni per proseguire. Si fermano tutti e tutte: dall’Under 18, campionato sperimentale che era stato introdotto quest’anno per creare una categoria di mezzo tra l’Under 17 e la Primavera, all’Under 15 (discorso valido per i gironi con club di Serie A e B, che per quelli di Serie C), ma anche i tornei giovanili Under 14 Pro e Under 13 Pro, la Primavera femminile, le fasi interregionali dei campionati femminili Under 17 e Under 15, la fase nazionale dei campionati Under 17 e Under 15 di calcio a 11 e calcio a 5.

Week-end senza partite, il calcio dei “campioni del domani” si ferma. E’ senza dubbio una scelta dolorosa quella condivisa e portata avanti dal presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, assieme al presidente del Settore Tecnico, Albertini e al dottor Zeppilli, presidente della Commissione Medica della FIGC, a seguito dei confronti con le società coinvolte.

Lo sport celebra la bellezza e, per questo, è espressione dell’arte e nel cantarne la forza, ogni gesto sportivo è un inno alla vita. E se è vero che, lo sport, ci spinge ad eccellere, a dare il meglio di noi stessi, come una scintilla che accende i pensieri migliori, tutti i calciatori, gli atleti che dopo mesi di allenamenti e sacrifici non potranno concludere la stagione partecipando alle fasi finali dei rispettivi campionati, dovranno capovolgere definitivamente la loro prospettiva e giocare una partita ancora più importante: essere responsabili a casa come in campo e nello spogliatoio, assegnando uno scudetto speciale, lo #scudettodelcuore a tutti gli operatori sanitari. Perchè i veri campioni, oggi, sono loro.

Resistere non è facile, ma in questo momento e d’obbligo tutelare la propria salute e sfruttare questo periodo di incertezza per focalizzarsi ancor di più sui propri interessi e preparare al meglio la prossima stagione.

Commenta

commenti