“Fiamme del Tavoliere”, in corso vasta operazione dei carabinieri: 5 arresti nella Sibaritide

I militari dell’Arma stanno eseguendo le ordinanze di misura cautelare emesse dal Gip di Castrovillari. Tra i reati anche estorsione e spaccio di stupefacenti

Dalle prime luci dell’alba, in Trebisacce e Cassano all’Ionio, i militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, supportati da personale della CIO del 14° Battaglione Calabria e da unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria, stanno eseguendo due ordinanze applicative di misure cautelari, emesse dai GIP presso il Tribunale di Castrovillari e presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “estorsione”, “tentata estorsione”, “lesioni personali”, “furto in appartamento”, “danneggiamento seguito da incendio”, “incendio”, “resistenza a p.u.” e “spaccio di sostanze stupefacenti”.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nelle prossime ore

