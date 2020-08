Ferragosto, sì a evento sobrio in Piazza Steri

Omaggio a Morricone con concerto sinfonico

Il tradizionale concerto di Ferragosto in Piazza Steri si farà ma in maniera sobria. Sarà di alto spessore artistico e rappresenterà anche un momento per ricordare quanti hanno sofferto durante le fasi più acute dell’emergenza Covid.

A chiarire le motivazioni che hanno ispirato le scelte nella programmazione di Estate in Co.Ro. è con il Sindaco Flavio Stasi, l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo, sottolineando che le stesse sono state determinate dalla persistente situazione emergenziale e dalle misure per il contenimento della diffusione del virus che, per gli spettacoli pubblici, al fine di evitare assembramenti, consentono lo svolgimento di manifestazioni soltanto in forma statica rispettando il distanziamento sociale.

La scelta – aggiunge Caudullo – vuole essere anche un invito alla riflessione per ricordare che l’emergenza è ancora in corso e che bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione e rispettare le misure di sicurezza previste. L’auspicio – conclude – è quello di poter tornare presto a vivere un concerto, una festa senza alcuna restrizione ed in totale serenità.

Un ricco omaggio al maestro Ennio Morricone grazie al concerto sinfonico dell’orchestra di Fiati Mediterranea e dell’orchestra lirico sinfonica F.Cilea. È, questo, lo spettacolo che si terrà in piazza Steri dalle ore 21,30 di sabato 15 e al quale seguirà lo spettacolo pirotecnico.

La vigilia di Ferragosto, venerdì 14, in piazza Duomo, Piazza Martucci, Villa Labonia, Piazza Steri si terrà le Piazze in Musica.

Oggi, sabato 8, in piazza Steri, alle ore 21, il Circolo Culturale Rossanese porterà in scena i classici napoletani in musica. – Aldilà dell’amore, è il titolo della mostra fotografica e dell’incontro sul tema delle politiche migratorie che, promossa dal Cidis Onlus e Corigliano per la Fotografia si terrà alle ore 21 al Quadrato Compagna. Qui, alle ore 23, nell’ambito della rassegna FuSuoni del Mediterraneo si esibiranno Leon Pantarei e Marisa Casciaro nello spettacolo dal titolo RitmOdissea.

Sabato 8 e domenica 9 in piazza Madonna di Fatima dalle ore 19,30 si terrà la Festa della birra a cura del Comitato Festa della Birra Cantinella San Nico. Domenica 9, alle ore 8, a Piana Caruso nuova tappa del Cammino delle meraviglie – trekking naturalistico a cura della OdV Le Aquile. La sera, alle ore 19,30, sul lungomare S.Angelo si terrà la celebrazione religiosa per la solennità di Maria SS. Stella del Mare. E alle ore 21 alla Torre S.Angelo l’artista Pippo Franco sarà protagonista di un incontro con il pubblico. – Alle ore 21, al Quadrato Compagna si terrà la presentazione del libro di Enzo Cumino, Dal Sogno alla realtà, biografia di Piero Migliacci.

Da lunedì 10 agosto a domenica 23, il Chiostro S.Bernardino ospiterà una rassegna fotografica a cura dei soci dell’Associazione Fotografica Luce. Nello stesso giorno, il Museo del Codex alle ore 19.30 ospiterà “Registro (s)connesso, con riflessioni sulla didattica a distanza” con la presentazione del libro di Alessandro Sebastiano Citro, Giorgio Marcello e Andrea Bevacqua. Allo scoccare della mezzanotte, presso contrada Toscano Ioele, si terrà lo spettacolo pirotecnico Riflessi sullo Jonio, . L’edizione 2020 dell’Alba Jazz avrà inizio lunedì 10 alle ore 23 sulla spiaggia del White Beach per concludersi all’alba di martedì 11. Martedì 11 Agosto alle ore 22,30 si esibiranno i 100% Pooh Tribute band all’anfiteatro Rino Gaetano, su viale Mediterraneo.

Commenta

commenti