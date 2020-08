Ferragosto, Legambiente Nicà: «Abbiate cura e rispetto dell’ambiente»

Savina Sicila: «Rispettiamo i boschi e i mari ricordando che mascherine e guanti vanno smaltiti correttamente»

«In questi giorni nel nostro territorio oltre all’abbandono di rifiuti in vari punti delle città, si sono registrati diversi incendi. Come ogni anno questo periodo dedicato al riposo, alle vacanze, finisce per trasformarsi in un vero incubo. A pagarne le conseguenze è l’ambiente, le nostre città, chi a scelto di viverci, ed i tanti che le scelgono per le loro vacanze, godendo ora del mare ora della montagna. La splendida Sila che con la sua frescura è ristoro per molti diventa a Ferragosto la meta preferita. Anche quest’anno invitiamo tutti ad un maggiore rispetto per l’ambiente, che in questi giorni nel nostro territorio è mancato. Rispettiamo i nostri boschi ed il nostro mare. Nell’augurare buon Ferragosto a tutti nel rispetto delle normative anti covid vigenti, ricordiamo ancora una volta che i DPI (mascherine e guanti) dopo il loro uso devono essere smaltiti correttamente, nell’indifferenziata, e non gettati per strada o dove capita. Con questo gesto di pura inciviltà creiamo un danno all’ambiente ed alla salute di noi tutti. In questo periodo così delicato ognuno di noi deve dare il suo contributo, ciascuno per la sua parte, cittadini, amministratori, forze politiche, nessuno escluso. Come consumatori facciamo scelte giuste che guardano all’ambiente ed ai nostri territori. Manteniamo puliti i luoghi e le aree che ci ospitano per i nostri momenti di relax. Facciamo una buona raccolta differenziata. Il rispetto e la protezione ambiente è l’unica garanzia per una migliore qualità della vita per noi tutti e per le generazioni future, impegniamoci tutti».

Savina Sicila Vice Presidente circolo Legambiente Nicà Scala Coeli

