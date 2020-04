Fermata da Carabinieri scappa lasciando la figlia in auto, racconti di Pasquetta a Corigliano Rossano

È stato un lunedì di Pasquetta fitto lavoro per le forze dell’ordine disseminate per Corigliano Rossano. Non sono mancate nemmeno le situazioni off-limits, come riferito dai colleghi del Corriere della Calabria. Infatti una donna si sarebbe data alla fuga dalla sua auto dopo essere stata fermata dai Carabinieri. La signora, dopo essere stata sanzionata dai militari, ha perso le staffe andando su tutte le furie, arrivando a minacciare di morte i gli operanti. La stessa, non contenta, si è allontanata a piedi lasciando sul posto l’autovettura con a bordo la figlia minorenne. La situazione poi è rientrata grazie al sangue freddo e alla sensibilità dimostrata, ancora una volta, dai Carabinieri.

