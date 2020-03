Federimprese Calabria, Beraldi e Guerrieri: «Cassa Integrazione, strumento a tutela dei lavoratori»

Anche la C.L.A.A.I. firma l’accordo quadro regionale sulla Cassa Integrazione in deroga

Dopo un’interlocuzione proficua fra il neo assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso, le sigle datoriali e quelle sindacali è stato finalmente approvato l’accordo quadro regionale sulla Cassa Integrazione in Deroga, strumento fondamentale per le imprese agricole, della pesca, artigiane e del terziario che non possono usufruire di altri strumenti e che possono così accedere ad un ammortizzatore sociale in grado di alleviare il periodo di sospensione di buona parte delle attività a causa della crisi legata al Covid-19 e al tempo stesso di provare a garantire i livelli occupazionali grazie alle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga.

«E’ un accordo importante per il tessuto delle piccole e medie imprese calabresi – ha commentato il presidente di Federimprese Calabria C.L.A.A.I. Francesco Beraldi – e a nome della presidenza regionale C.L.A.A.I. e delle Federazioni provinciali aderenti ho firmato questo documento in modalità telematica che ha condotto ad un risultato importante per il tessuto imprenditoriale calabrese e per i dipendenti delle pmi che vedono a rischio i propri posti di lavoro».

«Adesso restiamo in attesa che la Regione Calabria avvii le procedure di richiesta della CIG in deroga – ha dichiarato Antonio Guerrieri coordinatore della LARA-CLAAI provinciale di Reggio Calabria- inviando in Regione tutta la documentazione richiesta per avviare la pratica. Le aziende o i consulenti possono scriverci alla pec federimpreseCS@pec.aruba.it per qualsiasi dubbio o per richiedere supporto».

