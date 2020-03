Federimprese, Beraldi: «Si intervega per evitare il collasso dell’economia»

Il tessuto economico del territorio è allo stremo; questo l’allarme lanciato da Federimprese Calabria-C.L.A.A.I., Federazione calabrese delle piccole e medie imprese, per bocca del suo presidente Francesco Beraldi

«E’ vero che la priorità in questo momento è la sicurezza ed il contenimento del contagio – ha commentato Beraldi – ma c’è bisogno di misure urgenti, indifferibili e tempestive per cercare di arginare il collasso economico del territorio. Le piccole e medie imprese calabresi, vera forza motore di questa regione scarsamente industrializzata, viaggiano verso una crisi che se non si interviene può diventare irreversibile. Riceviamo ogni giorno appelli dai nostri associati che denunciano situazioni al limite, difficoltà a restare in piedi, emergenza liquidità, problemi con le forniture. E non posso non far mio l’appello lanciato qualche giorno fa dal governatore siciliano Musumeci sulla crisi delle aziende che hanno anticipato assegni a garanzia e in questo momento rischiano protesti e messe in mora perché con le chiusure forzate non incassano nulla. Lo Stato e le banche devono urgentemente mettere in campo una moratoria che impedisca a centinaia di imprese di finire incolpevolmente nei guai. Bene le misure contenitive di tributi e pagamenti, ma serve anche un salvagente in grado di non compromettere la tenuta delle aziende e di non provocare un crollo dei livelli occupazionali. Il tasso di disoccupazione era già altissimo nel periodo pre-coronavirus, sarebbe una catastrofe un aumento esponenziale dovuto al fallimento delle aziende. Mi sento di lanciare un appello accorato alle istituzioni: fate presto altrimenti i danni saranno incalcolabili».

Commenta

commenti