Febbraio senza pioggia, continuando così c’è il rischio di una carestia agricola

Di Josef Platarota

C’è un dato allarmante che sta preoccupando, e non poco, il mondo dell’agricoltura, fiore all’occhiello della Sibaritide. Se, da una parte, le temperature rigide degli ultimi giorni ci hanno ricordato di essere in pieno inverno, lo stesso non si può dire per la totale assenza di precipitazioni.

Gli addetti ai lavori non stanno nascondendo i loro timori, dato che i pozzi sono praticamente vuoti e all’orizzonte non si vedono nuvole inzuppate di acqua. Siccome questa non è una terra di Apache o di Cherokee, non si può nemmeno inscenare una disperata danza della pioggia.

La disperazione, però, rimane, ed è quella di vedere in fumo i tanti sacrifici per colpa di periodi di siccità che annunciano carestie. Non essendo studiosi o Cassandre dei cambiamenti climatici è bene che si inizi, per davvero, a sostenere i comparti agricoli tutelandoli contro questo nemico invisibile e sottovalutato da chi vorrebbe sempre belle giornate anche fuori stagione.

Molto attento alla tematica si era mostrato, appena una settimana fa, il vicesindaco con delega all’agricoltura di Terranova da Sibari Massimiliano Smiraglia, che si era fatto portavoce di un’autentica richiesta di aiuto al Consorzio di bonifica.

I dati sono allarmanti. Le precipitazioni nel mese di Gennaio si sono attestate a circa la metà della media (86 millimetri). Meglio non sta andando – e non andrà – per il mese corrente di febbraio. Secondo i numeri condivisi da climate-data la media per questo è mese è di 70 millimetri, mentre, stando alle ultime previsioni Meteo, resteremo praticamente a secco.

