Fase 2: tornano a lavoro cantieri e fabbriche. Bar e ristoranti riaprono a fine maggio

L’Italia, messa ko dall’epidemia del Covid-19, prova a ripartire con le misure volute dal Governo e dalla task force guidata da Colao

di Josef Platarota

Mancano meno di due settimana alla riapertura parziale dal lockdown imposto agli italiani per contrastare il virus. Le misure verranno allentata un poco alla volta, ma già si può dire con certezza chi aprirà e chi no. Come confermato dai più autorevoli quotidiani usciti in edicola stamattina, dal 5 maggio riprendono le loro attività i cantieri edili e le fabbriche. Secondo il numero uno della task force Colao, saranno interessati 2.7 milioni di lavoratori. Per quanto riguarda bar e ristoranti, invece, possibile via libera prima dell’estate. Resta probabile che i negozi apriranno tra l’11 e il 18 maggio, mentre i sopracitati punti di ristoro dopo il 18 maggio. Molta più cautela per cultura e turismo. Infine, per la fase 3, ovvero quella del ritorno alla normalità, bisognerà aspettare la fine dell’anno.

