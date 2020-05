Fase 2, Terranova promuove le occasioni di aggregazione

Contribuire a costruire un ambiente sempre più inclusivo ed attivo. Promuovere l’arte interpretativa di poesie, monologhi e dialoghi attraverso la realizzazione di video da pubblicare sui social.

Si prefigge di raggiungere questi obiettivi il progetto teatrale Recitiamo Insieme On Line promossa dall’Amministrazione Comunale e rivolto a ragazzi e agli adulti dai 6 agli 80 anni.

A darne notizia esortando alla massima partecipazione è il vicesindaco Massimiliano Smiriglia che coglie l’occasione per sottolineare come, soprattutto in questo processo di necessaria ripartenza nella Fase 2, è importante promuovere occasioni di aggregazione sociale seppur in via telematica.

L’idea progettuale – spiega la consigliera delegata Debora Zicaro alla quale sono affiancate figure specializzate, associazioni e volontari – mira ad accogliere anche soggetti non-teatrali interessati al Teatro come mezzo efficace per incidere sugli individui e sulla realtà, stimolando dialogo, bellezza, comunicazione ed emozione.

Verrà individuato – chiarisce la Zicaro – un giorno della settimana durante il quale sarà diffuso il video realizzato. L’iniziativa si protrarrà fino al prossimo mese di settembre. I video saranno pubblicati sulla pagina ufficiale del Comune Terranova Terra dei Due Papi

