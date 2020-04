Fase 2: restano le autocertificazioni, più mascherine e categorie a rischio a casa. Gli esercizi commerciali ripartono a metà maggio?

Repubblica, nell’edizione odierna, ci informa su quella che sarà la fase 2 che dovrà affrontare l’Italia per il contrasto al Covid 19

di Josef Platarota

L’Italia ripartirà insieme e senza divisioni. Queste sono le anticipazioni di quella che sarà la fase due, fondamentale per riaccendere il motore del nostro paese. Come sottolineato ieri da Giuseppe Conte è pronto un piano nazionale che servirà a frenare le fughe in avanti dei Governatori, soprattutto quelli del Nord.

A sostenerlo è Repubblica, rimarcando la prudenza che filtra da Palazzo Chigi: la Fase 2 sarà scandita dalla permanenza delle autocertificazioni per gli spostamenti, dell’obbligo di rimanere a casa per le categorie a rischio, delle mascherine e delle distanze di sicurezza (da un metro potrebbero passare da un metro e mezzo se non due). Delle precauzioni, fanno trapelare dal Governo, che saranno protagoniste fino a che non verrà prodotto il tanto agognato vaccino. Il dato che più potrebbe creare frizioni tra Stato centrale e diramazioni è il venir meno all’idea di misure diverse da regione a regione. Dunque, una ripartenza graduale con la maggioranza degli esercizi commerciali che dovranno aspettare almeno due settimane dopo lo sblocco per ripartire.

